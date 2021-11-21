Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

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Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde vatandaşların duygularıyla oynayarak para toplayan dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimle ilgili bilgi veren zabıta müdürlüğü yetkilileri, yakaladıkları dilencilere Kabahatler Kanununun 33. Maddesine göre ceza kesildiğini söyledi. Vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

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