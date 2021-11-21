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Milletvekili Öztürk: “Milyonlarca şehit verip kanla, gözyaşıyla vatanlaştırdığımız bu coğrafyanın bölünmesine rıza mı göstereceğiz?” MHP’li milletvekillileri CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi

İHA

Milletvekili Öztürk: “Milyonlarca şehit verip kanla, gözyaşıyla vatanlaştırdığımız bu coğrafyanın bölünmesine rıza mı göstereceğiz?” MHP’li milletvekillileri CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' temalı programı kapsamında geldikleri Adıyaman’da CHP ve İYİ Parti’ye yüklendi.
MHP’nin başlattığı “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında Adıyaman’a gelen MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Eyüp Gönültaş, parti teşkilatı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
İl merkezinde esnaf ziyaretlerinde de bulunan MHP heyetine, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, belde belediye başkanları ve partililer eşlik etti.
Kent merkezinde yaptıkları ziyaretler sonrasında Adıyaman Belediyesi Konferans Salonuna geçen MHP heyeti, burada parti üyeleriyle bir araya geldi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, milletvekillerini Adıyaman’da ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.
İYİ Parti'ye yüklenen MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, “Bugün bizlerden ayrılıp çakma milliyetçilik yapan İYİ Partililer, şunu söylüyorlar, dolar hükumet giderse 2 puan aşağıya düşer. Dolar 2 puan aşağıya düşecek diye biz ne yapacağız yani. Yüz binlerce, milyonlarca şehit verip kanla, gözyaşıyla vatanlaştırdığımız bu coğrafyanın bölünmesine rıza mı göstereceğiz? Ebetteki göstermeyeceğiz. Onların ne dediği önemli değil. Önce onlar dönsünler şehidin, anasına, bacısına sinkaflı küfür eden müptezelin cezasını versinler. Onların bizlere, Türk devlet yönetimine söyleyecek tek kelimesi bile yoktur” dedi.
Ana muhalefet partisi CHP’yi de eleştiren Milletvekili Öztürk, “CHP'de 6 oktan en uzunu milliyetçiliği ifade eder bir milletvekili kalkıp diyor ki 'Türkiye Doğu Akdeniz’de yayılmacı ve saldırgandır.' Yuh sana, Türk devleti kendi hak ve menfaatlerini korumak için Libya’ya asker gönderiyorsa sen onu yayılmacı ve saldırgan olarak nasıl nitelendiriyorsun. Bunu kabul etmek mümkün mü?” şeklinde konuştu.
Daha sonra konuşan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise “15 Temmuz bir darbeydi, iç isyandı ve buna da ilk 'dur' diyen liderimiz Devlet Bahçeli'ydi. Urfa’da da aynı sözlerimi ve aynı cümlelerimi kullandım. O gün saat 9.20’de genel merkeze gidip ışıkları yakıp darbeye karşı ilk beyanatı veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’dir. 'Bu bir kalkışmadır, asla kabul etmiyoruz ve darbenin karşısındayız' dedi. Diğer liderlerin de zaten nerede olduğunu sizler biliyorsunuz. Biri darbecilerin içerisinden elini sallaya salla gidip ay çiçeği ve kabak çekirdeği alarak darbenin başarılı olması için bekledi, hanımefendiyse Antalya’da yazlıkta bir milletvekilinin evinde pasta, kek yiyerek sonucu bekliyordu. Veya başbakan olmayı bekliyordu” ifadelerini kullandı.
Ana muhalefet partisine yüklenen MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise konuşmasında, “Cumhur İttifakı mazlumların sesi oldu ve yardımlar götürdü. Bizler pandemide aşılama yapıyoruz, dünyaya yardım ediyoruz, adeta bir savaş yönetiyoruz acaba bu millet ittifakı ne yapıyor. Yılbaşından sonra bütün mazlum milletler Türkovac aşısına kavuşacak. Dediler ki Adana’nın fuar alanına sahra hastanesi kurduk, ben de gidip baktım. Hakikaten kapalı fuarın içerisine çadır kurmuşlar. Oraya 23 tane de hasta ranzası koymuşlar ve diyorlar ki hastaneler hastalara yetişemiyor, hastalara bakamıyor, Türkiye’de insanlar çadırlarda tedavi ediliyor diyor. Hasta olup da çadırlarda kalan var mı? Millet İttifakı denilen zillet çukuru, çadır kurdu ve dünya basınına Türkiye’de insanlar çadırlarda kalıyor. Bunlar budur. Bizler mücadelemizi ülkemizin 2023 vizyonu için Genel Başkanımız Devlet Bahçeli der ki; lider ülke Türkiye. Cumhuriyetimizin 100. yılında lider ülke Türkiye’nin olması için mücadele ediyoruz. CHP’ye oy veren ülkesini, milletini, bayrağını seven hemşehrilerimize şunu söylemek istiyoruz, bugünkü CHP, mandacı bir CHP’dir. Oysa cumhuriyet kurulduğunda CHP’yi de kuran Mustafa Kemal Atatürk, 'manda ve himaye kabul edilemez' demişti. Bizler de manda ve himaye kabul edilemez diyoruz” diye konuştu.

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