Adıyaman´da derbi coşkusu

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- Spor Toto Süper Ligin 13'üncü haftasında oynanan derbi maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Adıyaman'da galibiyeti coşkuyla kutladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Adıyamanlılar, Fenerbahçe'nin galibiyetini coşkuyla kutladı. 2-1'lik skorla tamamlanan maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarları, Sümer Meydanı'nda toplandı. Taraftarların tezahüratlar eşliğinde araçlarıyla konvoy oluşturması nedeniyle güvenlik güçleri de önlem aldı. Yaklaşık 1 saat süren sevinç gösterilerinin ardından taraftarlar olaysız şekilde dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çarşı merkezinden detaylar

-Taraftarların gelişi

-Taraftarların meşale yakması

-Genel ve detay görüntü

DHA-Spor Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-11-21 22:07:48



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