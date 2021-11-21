Adıyaman’da galibiyet coşkusu Maçın bitiş düdüğü Fenerbahçeli taraftarları sokaklara döktü

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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında GalatasarayFenerbahçe arasında oynanan derbi maçı sonrasında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçeliler Adıyaman sokaklarına inerek kutlama yaptı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanından 21 galip ayrılmasının ardından, sarılacivertli taraftarlar kent merkezinde sokaklara indi. Sümer Meydanı'nda toplanan Fenerbahçeli taraftarlar burada galibiyeti kutladı. Ellerinde meşaleler bulunan taraftarlar Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline çıkarak sloganlar attı. Galibiyeti kutlayan taraftarlar daha sonra Gölbaşı Caddesi üzerinden Adıyaman Kalesine kadar yürüdü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamada Fenerbahçeli taraftarlar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Polis ekipleri anında müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.

Bir süre Adıyaman caddelerinde kutlama yapan taraftarlar daha sonra ayrıldı.

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