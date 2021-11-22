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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

250 gram safranla 25 bin lira gelir

İHA

250 gram safranla 25 bin lira gelir

Adıyaman’da bir çiftçi deneme amaçlı başladığı safran yetiştiriciliğinin 3. yılında 250 gram safran ile 25 bin TL’lik gelir elde edecek.
Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Genç Çiftçi’ Projesi kapsamında arı sahibi olan ve kendi kovanlarından elde ettiği balı fuarlarda satmaya başlayan Adıyamanlı çiftçi Mehmet Yaşar Yiğit, 3 yıl önce safran üretimine başladı.
Aynı zamanda Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı olan Mehmet Yaşar Yiğit, katıldığı fuarlarda safran satıldığını ve fiyatının yüksek olduğunu görünce deneme amaçlı safran yetiştirmeye başladı. Kendi köyünde safran soğanlarını toprağa gömen Yiğit, ikinci yıl verim almaya başladı.
Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan kimya ve ilaç sanayinde kullanılan safranın içinde bulunan antene benzeyen kırmızı renkli tepecikler kurutularak satılıyor. Mehmet Yaşar Yiğit, ekimin ikinci yılında kilosu ortalama 100 bin TL olan safrandan 100 gram elde etti. Yaklaşık 1 dönüm üzerinde zeytin ağaçlarının arasına eken safrandan bu yıl yaklaşık 250 gram verim bekliyor. Mehmet Yaşar Yiğit, geçtiğimiz yıl elde ettiği safranları ürettiği ballara katarak, ballarının aromasını zenginleştirdi ve daha yüksek fiyata sattı.
Ürün vermeye başlayan safranları yerinde gören Adıyaman Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Mehmet Yaşar Yiğit’ten üretim ile ilgili bilgi aldı.
Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, katıldığı fuarlarda gördüğü safranı üç yıl önce deneme amaçlı ektiğini belirterek, “Arıcı olduğum için safranı bal ile buluşturarak katma değerini yükselterek, bütçemize katkı sağlamayı amaçladım. Katıldığım fuarlarda kendi ürettiğim balı satıyordum. Orada safran satan kişileri gördüm. Safrana oradan bir merakım doğdu ve bin 400 kök safranı deneme amaçlı ektim. Baktım çok güzel yetişiyor. İkinci yılda 100 gramlık safran elde ettik. Bu sene de 250 gram safran bekliyorum. Bunu bala katıp satıyorum. Araştırdığım kadarıyla 100 bin TL’ye satılıyor” dedi.
Adıyaman Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz ise konuşmasında, “Safran dendiğinde ilk akla gelen dünyanın en pahalı tarım ürünlerinden birisi olmasıdır. Üreticimiz deneme yaparak Adıyaman’da safran yetiştiriciliğini yaptı. Adıyaman ikliminin de safran yetiştiriciliğine uygun olduğunu gördük. Üreticimizin hikayesi ise, Genç Çiftçi Projesiyle başlıyor. Proje kapsamında 50 adet arı kovanı alıyor. Arıcılık yaparken, fuarlarda safranlı bal üretmek aklına geliyor. Daha sonra safranlı bal yapıyor. Üreticimizde hem arıcılık yaptığı için hem safran yetiştiriciliği yaptığı için üretmiş olduğu ballara safran katarak hem katma değerini yükseltiyor hem de fiyatını arttırıyor, daha fazla gelir elde etmiş oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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