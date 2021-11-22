Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesinin genel kurulunda mevcut Başkan Rıza Tanrıverdi, yeniden başkanlığa seçildi.

Karapınar Cem evinin kongre salonunda gerçekleşen genel kurula Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt başta olmak üzere bir çok siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Dernek üyelerinin ve vatandaşların yoğun katılım sağladığı genel kurulda Rıza Tanrıverdi, yeniden Başkanlığa seçildi. İki adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Rıza Tanrıverdi 241, Mustafa Alkan ise 90 oy aldı.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek, güven tazeleyen Rıza Tanrıverdi ve yönetimini kutladı.

Genel kurulda sonrasında açıklamada bulunan Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, “Kongremizden çıkan sonuç sonrasında yönetimimizle birlikte halkımıza hizmet edeceğiz. Derneğimizin Adıyaman şubesine başkan olduğum ilk günden bu yana hem öğrencilerimizin hem de halkımızın faydalanacağı hizmet binasını ilimize kazandırdık. Derneğimizin hizmet binası ve cem evimizin yapımı için hayırsever vatandaşlarımızı bir bir gezerek bugün içerisinde hizmet verdiğimiz hizmet binamızı halkımıza kazandırdık. Böylesine önemli bir eserin ilimize kazanmasını sağlayan bütün hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Adıyaman halkı gerçekten de hoş görünün başkentidir. İlimizdeki hoşgörü manzarası bütün dünyaya örnektir. Cem evimizde düzenlediğimiz bütün programa bütün devlet erkanı, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve halkımız katılmaktadır. İlimizdeki en önemli sivil toplum örgütleri arasında yer alan derneğimiz birçok önemli programda da yer almıştır” dedi.

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