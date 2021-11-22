Zabıta memuru apartman girişinde ölü bulundu

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da zabıta memuru Mesut Kozan (38), oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah kendi boşanma duruşmasına katılıp evine dönen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Mesut Kozan, öğle saatlerinde oturduğu 5 katlı apartmanın girişindeki asansörün önünde hareketsiz bulundu. Üniforması ile yerde yatan Kozan'ı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Kozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mesut Kozan'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. 1 çocuk babası Kozan'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile netlik kazanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-11-22 15:07:31



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