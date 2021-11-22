Kahta Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi yapılacak olan alt ve üst yapı çalışmalarında kullanılmak üzere yeni bir kepçe alarak araç filosunu güçlendirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçedeki alt ve üst yapı çalışmalarında kullanılmak üzere yeni bir kepçe alarak belediyenin araç filosunu güçlendirdiğini söyledi.

Başkan Turanlı, “Halkımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla bir adet hidromek hmk 102s Alpha a5 kazıcı yükleyici iş makinesini araç filomuza kazandırdık. Önümüzdeki günlerde imkanlarımız dahilinde yeni makinalar alarak araç filosunu daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Çağdaş şehircilik anlayışı ile her geçen gün daha da gelişen ve teknolojik donanıma sahip araçları bünyemize katarak vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. İlçemize hayırlı olsun. Kazasız belasız çalışmalar diyorum” diye konuştu.

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