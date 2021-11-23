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Savunma sanayisinde heyecanlandıran açıklama Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: “Savunma sanayinde Türkiye’yi tutabilene aşk olsun” “Daha büyük müjdeli haberler alacağız”

İHA

Savunma sanayisinde heyecanlandıran açıklama Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: “Savunma sanayinde Türkiye’yi tutabilene aşk olsun” “Daha büyük müjdeli haberler alacağız”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, yakın zamanda savunma sanayinde çok büyük müjdelerin olacağını açıkladı.
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, memleketinde partisinin Merkez İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Ahmet Aydın, milli savunma sanayinde yeni müjdelerin açıklanacağını belirterek, CHP’yi Türkiye düşmanları ile birlikte olmakla suçladı.
Türkiye’nin savunsa sanayi üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiğini kaydeden Aydın, “Bu ülkenin savunma sanayisi yüzde 20’lerde iken, bu gün yüzde 80’lere çıkmış ve dünyanın pek çok ülkesine bunları ihraç edecek pozisyona gelmiştir. Artık kendi İHA’sını, kendi SİHA’sını, Akıncı’sını üreten, topunu tüfeğini tankını üreten, inşallah savaş gemisini üreten, yakında da inşallah savaş uçağını üretecek olan, savunma sanayinin her alanında yapılması gereken ne varsa onu yapan bir konuma geldi. Özgüveni yüksek bir ülke, kendi savunması için savunma sanayini geliştirerek bunun ihracatında da dünyada etkin rol alıyor. Bu gün dünyanın pek çok ülkesinde bağımsız kuruluşlar bunu yazıyor. Pek çok uluslararası medya kuruluşları Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktayı yazıyor. Bununla gurur duymalıyız. Bu ülkenin her bir evladı, her bir vatandaşı, her bir siyasi partisi bu işten gurur duymalı. Ama görüyorum ki bazı siyasi partiler, bazı siyasi partilerin sözcüleri Türkiye’nin kendi silahlarını üretmesi, kendi savunma sanayisini geliştirmesinden adeta rahatsızlık duyar bir pozisyondadır. Daha da fazlasını yapacağız. Dışardan bağımsız, özgüveni yüksek her alanda dünyanın en büyük projelerini gerçekleştirebilecek bir pozisyona gelmiş bu bizler için övünç kaynağı, gurur kaynağıdır. Artık Türkiye’yi tutabilene aşk olsun. Bundan sonraki süreçte önümüz açık. Çok çok daha büyük ilerlemeler, büyük gelişmeler yakın zamanda bizi bekliyor. Çok müjdeli haberler alacağız” dedi.
Aydın, milli ve yerli duruş sergilemediği için CHP’yi de suçlayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin her zamanki gibi, sabah başka akşam başka konuştuğunu çok iyi görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten savrulmuş durumdadır. Her türlü ilişki içerisine girebiliyorlar. Bir gün FETÖ’nün söylemlerini kullanıyorlar, bir gün PKK söylemleri. PKK Sözcüleri niye hep CHP’yi alkışlıyor? Dönüp kendilerine bakmaları lazım. CHP, milli ve yerli olmaktan sonra derece uzak bir profil çiziyor. Türkiye düşmanlarıyla, adeta Türkiye karşıtlarıyla her daim beraber olan, yol yürüyen bir siyasi çizgideler” ifadelerini kullandı.

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