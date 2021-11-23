Sahte para kalpazanları tutuklandı

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Adıyaman’da, piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları esnada polis ekiplerince yakalanan 3 kalpazan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan M.F.S., M.G., ve H.B.R., isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 şahıs sahte paralarla birlikte polis ekiplerince yakalandı. 100 TL banknotlar halinde toplam 3 bin TL parayla yakalanan şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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