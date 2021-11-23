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AK Parti'li Aydın: CHP milli ve yerli olmaktan uzak profil çiziyor

DHA

AK Parti'li Aydın: CHP milli ve yerli olmaktan uzak profil çiziyor


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Cumhuriyet Halk Partisi, milli ve yerli olmaktan son derece uzak bir profil çiziyor. Türkiye düşmanlarıyla Türkiye karşıtlarıyla her daim beraber olan siyasi çizgide baktığınızda 'mavi vatan'da Doğu Akdeniz'de adeta Fransa gibi konuşuyor" dedi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente geldi. Parti çalışmalarına katılan Aydın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, ana muhalefet partisini eleştirdi. AK Parti'li Aydın, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine her zaman ki gibi sabah ayrı, akşam ayrı konuştuğunu görüyoruz. Zira tezkere meselesinde de yine aynı duruşunu gördük. 1 gün öncesinde Türkiye'nin milli menfaatlerine uygun bir şekilde sınır bütünlüğünü, güvenliğini sağlayacak olan tezkereye 'hayır' diyen CHP, 1 gün sonra kandili yerle bir edeceğim, diye bir ifade kullandı. Zaten senin 1 gün önceki duruşun ortadaydı. Her türlü söylemde bulunabiliyorlar, her türlü ilişki içine girebiliyorlar" diye konuştu. 
CHP'nin sözcülerinin, hükümetin Doğu Akdeniz politikasına ilişkin söylemlerine değinen Aydın, "Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi, milli ve yerli olmaktan son derece uzak bir profil çiziyor. Türkiye düşmanlarıyla adeta Türkiye karşıtlarıyla her daim beraber olan siyasi çizgide baktığınızda 'mavi vatan'da, Doğu Akdeniz'de adeta Fransa gibi konuşuyor. Nasıl ki ana vatanda bu milletin menfaatlerini, çıkarlarını koruyorsak aynı şekilde deniz hukukunun bize vermiş olduğu haklar çerçevesinde de hakkımızı, hukukumuzu koruyabilecek bir pozisyondayız. Cumhuriyet Halk Partisi bütün terör örgütlerinin söylediklerinin adeta meşru temsilcisi gibi görünüyor" dedi.DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-11-23 12:17:17

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