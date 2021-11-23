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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı

İHA

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı yapıldı.
AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış’ın başkanlığında yapılan toplantıya, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, AK Parti İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, belde teşkilat başkanları, mahalle başkanları ve AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman Merkezi ilçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış, “Pandemi şartlarından dolayı ilçe danışma meclisimizi uzun zamandan beri gerçekleştirmiyorduk. İnşallah bundan sonra sık sık bir araya gelerek 2023 seçimlerine hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu 2023 hedeflerine doğru büyük bir şevk ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Kongreler süreci teşkilatlarımızı güçlendirmiş bir yandan tecrübe bir yandan gençlik bir yandan da gerçekten büyük bir coşkuyla hedeflerimize doğru tüm teşkilatlar yoğun bir gayret içerisinde. Bu kongreler sürecini vesile bilerek özellikle üye katılarımızı daha ileri taşıyabilmek için yoğun bir gayret gösterdik. Bu nokta da başta kadınlarımız olmak üzere bütün teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2023 Hedeflerini çok önemsiyoruz. Türkiye’mizin ayakları daha yere sağlam basan bölgenin ve dünyanın en sağlam ekonomisine sahip inşallah yeni ufuklara doğru hep beraber gayret etmemiz gerekiyor. AK Parti kurulduğu günden şu ana kadar Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletimiz bize hangi istikameti gösterirse o şekilde çalışmaya o şekilde gayret göstermeye devam ediyoruz. Bu vesile ile bizlere güç veren teşkilatımıza ve Danışma meclisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Daha sonra Adıyaman’a yapılan hizmetler konusunda açıklamalarda bulunan Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, “Adıyaman’ın en ücra köşesinden merkezine kadar, el değmemiş, dokunulmamış, AK Partinin mührünün vurulmadığı bir yer bir eser kalmadı. Yapılamaz denilen, konuşulamaz denilenleri AK Parti gerçekleştiriyor. Allah aşkına 20 yıl önce Adıyaman bu şekildemiydi? Adıyaman’da 20 yıl önce kim derdi ki doktor önlüğü giyeceğiz diye, üniversitelerimizde artık doktor yetiştiriyoruz. Türkiye’nin 3.büyük asma köprüsünü olan Nisibi Köprüsünü buraya kurduk. Yollarımızı ona göre iyileştirdik. Çevre il bağlantı yollarını bölünmüş yollar yaptık. Adıyaman’da eserlerimizi konuşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Milletvekili Ahmet Aydın ise Konuşmasında, partiyi hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını dile getirerek, “Bu ülkede, bu coğrafyada yapılan her bir güzelliğin altında cumhurbaşkanımızın imzası var. Yolumuzu halk ile beraber çizdik. Bir başka yere bel bağlamadık. Yabancı ülkelere, gazete manşetlerine güvenmedik. Bizi var eden halkımızdır. Milletle beraber yolu çıktık, milletin derdiyle dertlendik. Sadece Türkiye’nin değil, coğrafyanın kaderi eşittir AK Parti’nin kaderi, Recep Tayyip Erdoğan’ın kaderidir. Sessiz çoğunluğun sesi olduğu için, bütün iç ve dış güçler Recep Tayyip Erdoğan yok olması için mücadele ediyorlar. Ancak bu mihraklar şunu iyi bilmelidir ki Erdoğan tüm mazlumların lideridir sonuna kadar cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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