Turanlı’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Turanlı mesajında, öğretmenliğin sevgi, şefkat ve fedakarlık isteyen kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

Başkan Turanlı, “Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan, onların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde yönlendirici rol üstlenen öğretmenlerimiz, geleceğimizin büyük güvencesidir. Bir milletin kalkınması, toplumun eğitim düzeyiyle orantılı olarak gerçekleşir. Bu nedenle her toplum eğitimine önem vermek zorundadır. Dolayısıyla kalkınmada ve gelişmede de en büyük pay öğretmenlerimizindir. Ülkemizin dört bir yanında büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan öğretmenlerimiz, her türlü takdir ve övgüyü fazlasıyla hak etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutlar, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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