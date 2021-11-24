Besni-Üçgöz-Beşyol yolunda çalışmalar hızlandı

Karayolları 8. Bölge Genel Müdürü Ökkeş Ceylan, Adıyaman'ın Besni ilçesine gelerek, BesniÜçgözBeşyol bağlantı yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Besni’de 32 köy, 24 mezra ve 2 beldenin bağlantı yolu olan BesniÜçgözBeşyol yolunda çalışmalar başladı. Karayolları 8. Bölge Genel Müdürü Ökkeş Ceylan’ın yoldaki incelemelerine Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer eşlik etti.

Kaymakam Demir ile yol ile ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulunan Ceylan, çalışmaların geldiği aşamayla ilgili konuştu.

Başkan İsmail Sümer, incelemelerde bulunan Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan’a ve teknik ekibine teşekkür etti.

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