Milli Eğitim Müdürü Gönen’den Öğretmenler Günü mesajı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Dünyadaki onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve tevazu isteyen; bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar kıymetli, saygın ve onurlu bir meslektir” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, insanlığa doğruyu, güzeli, iyiyi öğreten ilmi ve irfanı geçmiş ile gelecek nesiller arasında köprü kurarak tertemiz dimağlara aktaran öğretmenlerin dünyanın her coğrafyasında kutsal bir vazifeyi icra ettiğini söyledi.

Gönen, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Yeni nesil, sizlerin eseri olacaktır. Ortaya koyduğunuz eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakârlığınızın ölçüsü ile orantılıdır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli, bu kalite ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir.’ diyerek görev ve sorumluluğunuzun önemini vurgulamıştır.

Dünyanın kutsal ve saygın mesleklerinin başında yer alan öğretmenlik, gücünü sevgiden alır. Bu onurlu mesleğin ana unsuru insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi; çağımızın gerek ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş şekilde yetiştiren, bu kutlu görevin yılmaz temsilcileridir.

Gecesini gündüzüne katarak; ülkemizin her köşesinde zorlu şartlarda dahi ilmi, irfanı, doğruyu ve güzeli, evrensel değerlerle birlikte maneviyatımızı, vatan ve millet aşkını yavrularımıza aşılamak için azim ve kararlılıkla görevini ifa eden öğretmenlerimizi, eğitim idarecilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.