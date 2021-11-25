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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlar AK Parti’nin başkanlarıyla bir araya geldi

İHA

Muhtarlar AK Parti’nin başkanlarıyla bir araya geldi

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarlar AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti.
Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ile Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik ve beraberindeki muhtarlar İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ile bir araya geldi.
Ziyarette son günlerde ekonomi üzerinde oynanan oyunlar ve muhtar derneklerinin ‘Muhtarlar Federasyonu’ olarak tek çatı altında toplanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Ziyaretin amacına yönelik konuşan Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, muhtarlar olarak tek çatı altında yeni oluşum gerçekleştirdiklerini anımsatarak “Bugün özellikle yeni kurmuş olduğumuz Adıyaman Muhtarlar Federasyonu yönetim kurulu üyelerimizle birlikte AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış’ı ziyaret etmek istedik. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun bizleri ziyareti bizim için büyük bir onur vesilesi oldu. Bu ziyarete katkı sunan AK Parti teşkilatına da ayrıca teşekkür ediyorum. Malumunuz olduğu üzere ülkemiz ekonomisi üzerine son günlerde küresel güçler tarafından bir oyun sahnelemekte. Bizler de bu süreçte Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanında olduğumuzu bildirmek için burada bulunmaktayız. Bizim için önemli olan ülkemizdir. Ülkeyi kaybettikten sonra dolar isterse en zirve dönemini yaşasın bir anlam ifade etmez. Biz bu ülkeyi dolarla kazanmadık. Biz reisimizi dolarla seçmedik. İstedikleri oyunları oynasınlar başarılı olamamaklardır. İl Başkanımız Mehmet Dağtekin’e olan bu ziyaretimiz bu noktada çok anlamlıdır. Bu süreçte hükümetimizin yanında olduğumuzu bir kez daha kendilerine ifade ettik. Kabullerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik ise konuşmasında, “Muhtarlar Federasyonu olarak başta Abdulkadir Geylani Taş olmak üzere tüm dernek başkanlarımız ve yöneticilerimizle bu ziyareti gerçekleştirdik. Adıyaman muhtarları olarak 3 yıldır tek çatı altında birleşelim diye bugünü beklemiştik. Bilhassa İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun Adıyaman ziyaretiyle bu birlik ve beraberliğimizi sağlam zemine oturttuk. Bu birlik ve beraberliğimiz milletimiz için, devletimiz için daha hayırlı olacağı inancındayız. Her zaman söylüyorum bizim için devletimizin ilelebet payidar olmasıdır. Dolayısıyla son yaşanan gelişmelerde her daim devletimizin yanında olduğumuzu tekrardan vurgulamak istiyorum” diye konuştu
Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise muhtarlığın önemine dikkat çekerek “Bugün parti binamızda bizleri ziyaret eden muhtar dernekleri başkanlarımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Adıyaman muhtarlarımız özellikle millet, devlet meselelerinde çok güzel sağ duyulu bir tutum sergilemişlerdir. Bu noktada muhtar derneklerinin başkanlarının bu sürece çok ciddi katkıları olmuştur. Muhtarlık kültürü kadim devlet geleneğimizdir. Demokrasinin ilk kapısıdır. Adeta unutulmaya yüz tutmuş olan bu makam Cumhurbaşkanımızın muhtarlık buluşması ve sonrasında alınan kararlar ve yapılan iyileştirmelerle gıpta ile bakılan bir makam oldu. Bizler il başkanımızın riyasetinde her daim muhtarlarımızı ziyaret etmeyi onların dertlerini dinlemeye gayret ediyoruz. Öte yandan tüm muhtar derneklerimizin aynı çatı altında toplanması hasebiyle kendilerini tebrik ediyorum” dedi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise bu anlamlı ziyaretten dolayı dernek başkanları ve muhtarlara teşekkür ederek, “Adıyaman’ımızdaki tüm muhtar dernekleri büyük bir gayret ortaya koyarak Muhtarlar Federsyonu çatısı altında birleşmelerinden dolayı büyük mutluluk ve onur duyduk. Birlik, beraberlik bizim harcımızdır. Adıyaman’ımız; söz konusu vatan, millet devlet olunca bu birlik ve beraberliği en güzel şekilde sağlıyor. Adıyaman’ımızın en temel özelliklerinden biri de ortak paydanın ve ortak aklın yükselen bir değer olmasıdır. Bu özelliği ile Adıyaman’ımız Türkiye’de ender illerden birisidir. Bugün merkez muhtarlarımızın, tek çatı altında toplanma iradesini ortaya koymuş olması gerçekten muhtarlık insicamı açısından son derece kıymetlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın temelde de istediği hedef bu tür birlik ve beraberliklerdir. Bugün Adıyaman’ımız bu başarmıştır. Hepinizle gurur duyuyoruz. Bizler vatanımızı, memleketimizi, milletimizi bilakaydüşart seviyoruz. Dikkat ederseniz bizi vurmaya çalıştıkları yerlerde en hassas olduğumuz bu konulardır. Ancak siyasi hayatı eser siyasetiyle, milletten aldığı güçle yine millete hizmet yolunda geçen Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü dik duruşu, mazluma mazlum, zalime meydan okuyan bir lider vasfıyla tüm mazlum coğrafyalarda gönüllerde taht kuran liderimizle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, bu oyunları bozmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle biz bu dik duruşun temsilcileri olarak her daim muhtarlarımızın emrindeyiz. Az önce bir muhtarımızla telefonla görüşürken kömür dağıtımında olduğunu söyledi bana. Gerçekten hem duygulandım hem de gururlandım. İşte bu bizim devletimizin halkımıza en güzel yansımasını siz muhtarlar olarak en güzel şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yine duygulandığım bir başka nokta ise sizler bu işleri yaparken bir şehidinizin olmasıdır. O da rahmetli Mahmut Göksu muhtarımız. Mahmut muhtarımız bir garibanın evine sırtında taşıdığı bir yardımı götürürken belki de kalbinin çarpıntıları vardı. Ama o garibanların sıkıntısını kendi kalp hastalığı sıkıntısının üzerinde tuttu. Öleceksem bu yolda öleyim diyen Mahmut Göksu muhtarımıza bu vesileyle bir kez daha rahmet diliyorum. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Bu vesile bu anlamlı ziyaretten ötürü tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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