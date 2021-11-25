Sincik'te sis etkili oldu

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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sincik ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı. Etkili olan sis hayatı olumsuz yönden etkiledi. Sis nedeniyle ilçe merkezi ve Sincik Kahta karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

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