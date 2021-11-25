Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Avat Aslan idaresindeki 55 AAY 078 plakalı Opel marka otomobil, Adıyaman Şanlıurfa karayolunun 5. kilometresinde Mahmut Akgül idaresindeki 02 ABZ 938 plakalı Ford marka kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü Avat Aslan ile otomobilde bulunan Zehra Aslan, İbrahim Aslaner, Zekeriya Aslaner ve Abuzer Aslaner yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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