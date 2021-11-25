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Adıyaman'da, otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı

DHA

Adıyaman'da, otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde AdıyamanGölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Avad Aslaner yönetimindeki 55 AAY 078 plakalı otomobil, önündeki Mahmut Aslan'ın kullandığı 02 ABZ 938 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan Hakan Akgün ile otomobilde bulunan Fatma Aslaner, Abuzer Aslaner, İbrahim Aslaner, Zekeriya Aslaner ve Zehra Aslaner, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-11-25 21:11:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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