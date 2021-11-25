Adıyaman'da, otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde AdıyamanGölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Avad Aslaner yönetimindeki 55 AAY 078 plakalı otomobil, önündeki Mahmut Aslan'ın kullandığı 02 ABZ 938 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan Hakan Akgün ile otomobilde bulunan Fatma Aslaner, Abuzer Aslaner, İbrahim Aslaner, Zekeriya Aslaner ve Zehra Aslaner, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-11-25 21:11:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.