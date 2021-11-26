Besni’de yoğun sis etkili oldu

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Adıyaman Besni ilçe merkezinde yoğun sis etkili oldu.

Gece saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olduğu ilçede sis de etkili oldu. Sabah saatleri itibariyle etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Araç sürücüleri trafikte dikkatli ilerledi.

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