Eğitimci Mehmet Aluç'un ilk kitabı İz Bırakanlar okurla buluştu

Eğitimci Mehmet Aluç’un yeni çıkan İz Bırakanlar kitabı çıktı.

Mezun olduğu Adıyaman’ın Kahta İmam Hatip Lisesi’ne öğretmen olarak atanan Eğitimci Yazar Mehmet Aluç, çıkardığı İz Bırakanlar isimli kitabında, imam hatip okullarının ortalama 650 yıllık bir mücadelesini ele alıyor.

İz Bırakanlar kitabında, genç kuşakların asla unutmaması gereken anılarla dolu hayat hikayelerinin kaleme alındığını belirten Eğitimci Yazar Mehmet Aluç, imam hatip okullarının, her zamanda ve her dönemde Türkiye Müslümanlarının varlığının en büyük vesilesi ve dayanağı olduğuna dikkat çekti.

İmam hatip okullarının kuruluşundan bu güne kadar tüm Müslümanların ortak paydası olarak mücadele ruhunun ana mihenk taşını oluşturduğunu vurgulayan Eğitimci Yazar Aluç, “Bu çalışmamızda Kahta İmam Hatip Lisesi’nin kuruluşundan günümüze öğretmen ve öğrenci istatistikleri, velilerin ve hayırsever vatandaşların İmam Hatip’e karşı hassasiyetleri ve mücadeleleri, mezun öğrencilerin yorumları ve özellikle iz bıraktığına kanaat varılan bazı hocalarımızın hayat hikayelerine tanık olacaksınız. İmam hatip okulları, her zamanda ve her dönemde Türkiye Müslümanlarının varlığının en büyük vesilesi ve dayanağı olmuştur. Bu minvalde imam hatipler, kuruluşundan bu güne değin, büyük halk kitlelerinin desteğini almış, tüm Müslümanların ortak paydası olmuş ve mücadele ruhunun ana mihenk taşını oluşturmuştur” diye konuştu.

