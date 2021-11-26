Duruşma çıkışı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, duruşma sonrası adliye bahçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Kavga, öğle saatlerinde, Adıyaman Adliyesi bahçesinde meydana geldi. Duruşmadan çıkınca karşılaşan taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Adliyede görevli polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-11-26 16:03:52



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