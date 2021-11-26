Adıyaman'da otomobil devrildi: 8 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da takla atıp şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Bahaddin Demirel yönetimindeki 63 M 1854 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü Bahaddin Demirel ile yanındaki isimleri öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-11-26 16:23:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.