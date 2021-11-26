Adıyaman’da otomobil takla attı: 8 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahattin Demirel idaresindeki 63 M 1854 plakalı Hyundai marka otomobil, Adıyaman Şanlıurfa karayolu Akpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Defalarca taklalar atan otomobil, daha sonra bir boş araziye girdi. Burada ters dönen otomobilin sürücüsü Bahattin Demirel ile otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.