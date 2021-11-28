Güney Batı Çevre Yolu hizmete girdi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın seçim vaatlerinden biri olan GüneyBatı Çevre Yolu tamamladı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Turanlı, “İmkanlarımızı sonuna kadar değerlendirip, her alanda projeler üreterek ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Halkımıza söz verdiğimiz projelerden bir tanesi olan GüneyBatı Çevre Yolumuzu halkımızın hizmetine açtık. Toprak Mahsulleri Ofisi’nden başlayıp, Adıyaman yoluna bağlanan GüneyBatı Çevre Yolu’muzun menfez, zemin dolgu, stabilize serimi ve zemin güçlendirme çalışmalarını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk. Alt yapısı sağlamlaştırılmayan yol kalıcı değildir. Allah’ın izniyle kış mevsiminin ardından yolumuza asfalt yapacağız. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum.” Diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.