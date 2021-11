Milletvekili Tutdere’den 150 yataklı hastane inşaatı müjdesi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yaptıkları girişimler neticesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatının 2022 yılında başlanılacağı müjdesini verdi.

Milletvekili Tutdere, girişimler sonucunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatının 2022 başlanılacağı sözünü aldığını duyurdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 150 Yataklı Devlet Hastanesinin yapımına bir an önce başlanması için Bakan Koca’ya komisyon toplantısında sorular sordu.

Milletvekili Tutdere komisyonda, “Adıyaman'ın milli sorunu olan 150 Yataklı Devlet Hastanesinin çalışmaları ne aşamada? Daha önce bizzat benim yanımda proje çalışmalarının başlatılması için talimat vermiştiniz. Adıyaman’da yediden yetmişe herkes 150 Yataklı Devlet Hastanesini istiyor. Çünkü daha önce iki tane hastanemiz vardı, onları yıktınız yerine bir türlü 150 Yataklı Devlet Hastanesini yapmadınız. Bu nedenle halkımızın yoğun bir talebi var. 150 Yataklı Devlet Hastanesinin inşaatına bir an evvel başlanmasını bekliyoruz. Adıyaman'daki sağlık sorununun çözümü için 150 Yataklı Devlet Hastanesinin bir an önce yapılması lazım. Bütçe konuşmalarına baktım. 2019'da söylemişim, 2020'de söylemişim ve 2021'de yine aynı şeyi konuşuyorum. İnşallah 2022'de bu konuşmayı tekrar yapmak zorunda bırakmazsınız ve bu hastanemizin inşaatına bir an önce başlarsınız” dedi.

Milletvekili Tutdere, “Komisyonda konuşan Bakan Fahrettin Koca bizlere, Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi yatırımı proje çalışmaları tamamlandığını yatırım programıyla ilişkilendirme sürecinin devam ettiğini ve 2022 yılı başında yapım ihale çalışmalarına başlanacağını söyleyerek söz verdi” diye konuştu.

