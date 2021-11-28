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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bagaj kapısı üzerinde yolculuk yaptı

İHA

Bagaj kapısı üzerinde yolculuk yaptı

Adıyaman’da, bir otomobilin bagaj kapağı üzerine oturarak seyahat eden şahıs, yürekleri ağza getirdi.
Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi yakınlarında bir şahıs, seyir halindeki otomobilin bagaj kapağının üstüne oturarak yolculuk etmeye başladı. Uzun bir süre bagaj kapağı üzerinde ilerleyen otomobili fark eden vatandaşlar, tehlikeli yolculuğu cep telefonları kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Canını hiçe sayarak bagaj kapağı üzerinde seyahat eden kişi, kendisini görüntüleyen kişilere de aldırış etmedi. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen otomobil daha sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu.

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