Vapurda tanıtım günlerine davet konseri

Adıyaman Belediyesi, İstanbul’da yaşayan vatandaşları, 15 Aralık tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günlerine şehir hattı vapurunda verdiği harfane konseriyle davet etti.

Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan etkinlik öncesi EminönüKadıköy seferini gerçekleştiren şehir hattı vapurunda harfane konseri düzenleyen Adıyaman Belediyesi, yolculara davetiye ve içerisinde Adıyaman’a has ürünlerin olduğu kese dağıtarak, davette bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, yöresel türküler eşliğinde gerçekleştirilen davet ile binlerce kişiye ulaştıklarını dile getirerek, “Huzur ve barış şehri Adıyaman’ımızı, medeniyetlerin buluştuğu İstanbul’da tanıtıyoruz. 15 Aralık tarihleri arasında Yenikapı Etlik Alanında gerçekleştireceğimiz tanıtım programımızın davetini şehir hattı vapurunda Harfine konserimiz eşliğinde, yöremize has badem ve kuru üzüm ikramlarımızla yapıyoruz. Adıyaman’ımızı her yönüyle tanıyıp, lezzetlerini tatmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Adıyaman Tanıtım Günlerine bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Harfane konseri ve Adıyaman’a ait yöresel ikramlardan dolayı Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür eden yolcular ise konserden büyük keyif aldıklarını dile getirerek, Adıyaman’ı daha iyi tanımak için tanıtım günlerine gitmek istediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.