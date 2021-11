Koçali Barajı’nın sulama kanalı tüneline başlandı

Yapım çalışmalarına hız verilen Adıyaman’ın bereketli topraklarına can suyu katacak Koçali Barajı’nda sulama kanalı tünellerin inşaatına başlandı.

Adıyaman’da 187 bin dönüm araziyi suyun bereketine kavuşturarak, kentin sosyoekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacak olan Koçali Barajında 5.700 metre uzunluğundaki sulama kanalı ve tünel inşaatı çalışmalarının startı verildi.

Sulama Kanalı ve Tünel İnşaatı çalışmalarının startının verildiği Şemikan köyünde düzenlenen törene Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, DSİ Bölge Müdürü Sadullah Seven, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Devlet Su İşleri tarafından hayata geçirilecek Adıyaman Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nde, özel bir firma tarafından tamamen yerli parçalarla üretilen 5 metre çapında, 500 ton ağırlığında ve 165 metre uzunluğunda Single Shield Tünel Açma Makinesi kullanılacak.

Törenin açılış konuşmasını yapan DSİ Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Akif Balta, “Su gıdayı garanti altına alan enerjiye güç katan en önemli kaynaktır. Türkiye olarak su zengini olan bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı ile su sıkıntısı çeken ülkeler arasındayız. Özellikle iklim değişikliği nedeni ile zaten az olan su kaynaklarımızın üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Ülkemiz bu gerçeği önceden görerek son 19 yılda 284 milyar TL yatırım yapmış, toplamda 8 bin 817 tesis hizmete almış ve ülkemiz hidroelektrik santraleler sulama, arıtma, taşkın koruma tesisleri ve barajlar ile donatılmıştır. Kurak periyotların sıkıntısızı atlatılması amacıyla 613 adet baraj ülkemize kazandırılmıştır. Bu tesisler ile ülkemizin su depolama kapasitesini 46 milyar m3 ilave ile 179 milyar m3 çıkarmış durumdayız. Son 19 yılda 1475 sulama tesis tamamlayarak yaklaşık 20 milyon dekar alanı sulamaya açtık. Böylece ülkemizin sulanan tarım alanı 67 milyon dekara ulaşmıştır. Üstelik hizmete aldığımız tesisler modern sistemler ile donatılarak asgari su ile azami projeler alınacak şekilde yapılmıştır. Öte yandan 81 ilimizdeki tüm vatandaşlarımızın daha güzel sulara erişmesi için son 19 yılda 271 içme suyu ve 21 atık su tesisi tamamlanmıştır. Böylece 41 milyon vatandaşımıza yıllık 2.8 milyar metre küp içme ve kullanma suyu temin edilmiş durumdadır. Ülkemizin tamamına yapılan yatırımlarda Adıyaman’da payına düşeni almıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 20032021 yılları arasında Adıyaman’a toplam 1 milyar 939 milyon yatırım yapılarak 76 tesis, hizmete alınmıştır. Bu tesisler 4 içme suyu, 4 baraj, 2 gölet, 6 sulama tesisi 1 arazi toplulaştırma, 44 taşkın koruma tesisi ve 15 HES tesisidir. Yıllık 33 milyon m3 içme ve kullanma suyu temin edilerek 300 bin kişiye içme kullanma suyu temin edilmiştir. Barak depolama kapasitemiz 4.24 milyon m3, gölet depolama kapasitemiz 1.3 milyon m3 hacme ulaşmıştır. Toplam 111 bin 700 dekar arazi sulamaya açılmış yıllık 91 milyon 100 bin TL zirai artışı sağlanmıştır. Toplam 259 bin dekar alanda arazi toplulaştırması yapılarak tescili yapılmıştır. 44 yerleşim yeri ve 6 bin 790 dekar taşkınlardan korunmuştur. Bugünde Adıyaman için büyük önem arz eden ve 18 bin 707 dekar alana sulama suyu verecek olan Koçali sulaması yaklaşımı kanalı tünel delme işine başlamış durumdayız. Yaklaşım maliyeti 390 milyon TL olan iş kapsamında Koçali barajı gölalanı su alma kanalı ile 4 metre çapında 5570 metre uzunluğunda tünel açma makinası ile klasik yöntemle açılacak tünel ve 1490 metreye ulaşım kanalı imalatı yapılacaktır. İş kapsamında şimdiye kadar tünel portal kazısı tamamlanmıştır. Denge bacası ulaşım yolu platform kazıları devam etmektedir. Tüne açma makinasının montaj çalışması tamamlanmıştır. Şuan itibari ile yüzde 15 seviyesinde olan işin 2023 yılı sonunda tamamlayarak hizmete almayı hedefliyoruz” dedi.

Koçali Barajının yapımı devam ederken barajdaki suyu verimli topraklara ulaştıracak olan tünellerin inşaatına da başlandığını kaydeden Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise “Adıyaman’da yaklaşık 190 bin dönüm araziyi suyun bereketine kavuşturacak olan Koçali barajının bu seviyeye gelmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi

Koçali Barajında Sulama Kanalı Tünellerin inşaatına bugün itibariyle başlandığını belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise, “Adıyaman’ın asırlık olarak gördüğümüz Koçali barajında çok önemli virajı daha alıyoruz. Bu proje yıllarca konuşuluyordu ama hiçbir somut adım atılmıyordu. Ne zamanki AK Parti iktidar oldu Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu proje tozlu raflarda indirilerek bugünlere getirildi. Bunların hepsi bir süreçti kolay işler değildi. Koçali Barajının sulaması tek başına 650 milyon liraya ihale edildi. Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaatını, özel bir firma tarafından tamamen yerli parçalarla üretilen bir makine açacak. Koçali barajımız 187 bin dekar araziyi sulayacak. Bu proje kapsamında Adıyaman merkezin içme suyu problemi tamamen çözülecek. Bugüne kadar Adıyaman’da 76 proje Devlet Su İşleri tarafından bitirilmiş onunda yaklaşık maliyeti 2 milyar çok ciddi maliyetler ile bu şehrin bütün ihtiyaçlarını sorunlarını takip ediyor ve ciddi mesafeler aldığımızı söyleyebilirim. Şimdi burada kurulan makine ile 5570 metre bir tünel açılacak. Çapı 4,80 metre üzerinde ciddi büyük çaplı bir tünel 1400 metre uzunluğunda yaklaşım kanalı. Tek ricam bu süreci hızlandıralım yani olabilecek en yakın zamanda süre vermiyoruz ama siz günde 15 metre hedeflediniz ama bunu günlük 25 metreye çıkarabiliriz. Şuan da Adıyaman’da devam eden çok önemli sulama projelerimiz var. Çetintepe barajı toplamda 555 bin dekar arazi sulayacak bunun yaklaşık 230 bin dekarı Besni ilçemizde Keysun ve Kızılin ovasında. Bu projeni de baraj inşaatı bitti ve su tutmaya başlayacağız. Ama oranın sulama işini hızlandıracağız. Yine Gömükan barajımız 87 bin dekar araziyi sulayacak. Bir başka projemiz Kahta tarafında Büyük çay Barajı ile birlikte 100 bin dekar arazi cazibe ile sulanacak onunda baraj inşaat ihalesi yapıldı. İhale değerlendirme süreçleri devam ediyor. Sadece bu önemli 4 barajı bitirdiğimizde Adıyaman’ın nerede ise sulanabilir arazinin yüzde 80’ni sulanmış olacak. Bu projelerinin hepsi şuanda artık inşaat safhasında hızlı bir süreçte bunları olabilecek erken sürede bitirmeye çalışacağız” dedi.

Koçali Barajı yaklaşım kanalları ve tüneli inşaatının başlaması nedeni ile son derece mutlu olduğunu dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Yaklaşık 1,5 yıldır Adıyaman’a atandım. Geldiğim günden bu yana en çok duyduğum konulardan bir tanesi Koçali Barajı. Sürekli vatandaşlarımızın bana sorduğu sorunların başında bu proje gelmektedir. Bu yatırımlar kolay değil sabır gerektirir. 1990’lı yıllarda tozlu raflardan indirilerek yapımına başlanmış bir proje. Proje kapsamında 5.700 metre uzunluğundaki Sulama Kanalı ve Tünel İnşaatı çalışmalarının startını bugün veriyoruz. Bu büyük projeler aynı zamanda ülkemizin ne kadar büyüdüğünü ve ne kadar geliştiğini gösteriyor. Biz artık Japonya’nın delme makinalarına ihtiyaç duymuyoruz. Biz artık Avrupa’nın ileri teknolojisine ihtiyaç duymuyoruz. Kendi ihtiyacımızı kendimiz üretiyoruz. Karadeniz’in altında yatan binlerce yüzbinlerce m3 doğal gazı kendimiz çıkarıyoruz. Suları toprak ile buluşturacak tünelleri kendimiz açıyoruz. Karayollarındaki tünelleri kendimiz yapıyoruz ne mutlu ki bugünlere ulaştık. Bu önemli bu projeler karşısında her Türk vatandaşı gibi hepimizin gurur duyması lazım. Bu yatırımın ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adıyaman’da şuanda toplam sulanan arazi miktarı %22 civarında ama devam eden Gömükan, Çetintepe Koçali ve Kahta’daki büyük çay barajları bittiğinde Adıyaman’ın topraklarının yaklaşık %90’nı tarımsal sulamaya açılmış olacak. Buda Adıyaman’ın bereketli topraklarından yılda en az iki ürün almak demektir. O günleri inşallah hep birlikte göreceğiz. Yakın olduğunu hissediyorum. Çünkü burada başlatacağımız iş 2023 yılında biteceği söylendi. Benimde buradaki çalışanlardan tek isteğim Adıyaman’ı artık bekletmeyin Koçali’nin suyuna bir an önce kavuşturun. Bu projenin bugünlere gelmesinde emek veren, katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, Adıyaman’da 187 bin dönüm araziyi suyun bereketine kavuşturarak, kentin sosyoekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacak olan Koçali Barajı Sulama Kanalı ve Tünel İnşaatı çalışmalarının startını vererek butona bastı.

