Besni’de meclis toplantısı yapıldı

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Adıyaman’ın Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı 2. olağan meclis toplantısı yapıldı.

Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binası Konferans Salonunda düzenlenen meclis toplantısı Besni Kaymakamı Nazlı Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda 2021 yılında köylere yapılan hizmetler tek tek değerlendirildi.

Toplantıda daha sonra 2022 yılı birlik bütçesi kabul edildi.

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