Besni’de uyuşturucuya göz açtırılmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni’de uyuşturucuya göz açtırılmıyor

İHA

Besni’de uyuşturucuya göz açtırılmıyor

Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu kullanıcıları ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son 3 günde yaptıkları çalışmalar neticesinde 14 şahsı yakaladı. Üzerlerinden bir miktar uyuşturucu maddesi çıkan şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ise muhafaza altına alındı. Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi´nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat ...
Besni’de meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Besni’de meclis toplantısı yapıldı
Kızılin’de lavanta yolu projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Kızılin’de lavanta yolu projesi hayata geçirildi
Vali Mahmut Çuhadar’a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyareti
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar’a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Samsat’ta 60 bin adet nar fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsat’ta 60 bin adet nar fidanı dağıtıldı
Koçali Barajı’nın sulama kanalı tüneline başlandı
YEREL HABERLER Koçali Barajı’nın sulama kanalı tüneline başlandı
Milletvekili Aydın’dan Koçali Barajı açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’dan Koçali Barajı açıklaması
Para meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Para meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Vapurda tanıtım günlerine davet konseri
YEREL HABERLER Vapurda tanıtım günlerine davet konseri
Öğrenciler trafik kurallarını öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler trafik kurallarını öğreniyor
Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde
Adıyaman’da silahlı çatışma: 2’si ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da silahlı çatışma: 2’si ağır 3 yaralı
Trafik ekiplerinin denetimi helikopterden takip edildi Jandarma ve polisin yaptığı trafik uygulamaları helikopter ile havadan kontrol edildi
YEREL HABERLER Trafik ekiplerinin denetimi helikopterden takip ...
Kahta’daki fırıncılar düşük maliyetle un alabilecek
YEREL HABERLER Kahta’daki fırıncılar düşük maliyetle un alabilecek
Kahta’da servis ücretlerinde zam yapıldı
YEREL HABERLER Kahta’da servis ücretlerinde zam yapıldı
Maç sonrası yumruklar havada uçuştu
YEREL HABERLER Maç sonrası yumruklar havada uçuştu
Başkan Dağtekin, Adıyaman’ın sorunlarını gündeme getirdi
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin, Adıyaman’ın sorunlarını gündeme ...
Bagaj kapısı üzerinde yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Bagaj kapısı üzerinde yolculuk yaptı
Osmaniye’den Adıyaman’a dilenmeye gelen şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’den Adıyaman’a dilenmeye gelen şahıslar ...
Milletvekili Tutdere’den 150 yataklı hastane inşaatı müjdesi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den 150 yataklı hastane inşaatı ...
Başkan Kılınç, üniversiteli gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, üniversiteli gençlerle bir araya geldi
Karapınar Mahallesinde kilitli parke taşı çalışması
YEREL HABERLER Karapınar Mahallesinde kilitli parke taşı çalışması
Güney Batı Çevre Yolu hizmete girdi
YEREL HABERLER Güney Batı Çevre Yolu hizmete girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.