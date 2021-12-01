Başkan Akbilek’ten Adıyaman’ın 67. il oluş mesajı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıl dönümü kutladı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek yayımladığı mesajında, “Adıyaman, tarihin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kentimizin tarihinin M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır. 16 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı Milli Parkı başta olmak üzere, 218 tescilli SİT alanı, pek çok tarihi ve kültürel hazineyi barındıran tarihi bir kenttir.

Her dil ve dinden, her düşünce ve inançtan birçok insanın tarih boyunca barış ve huzur içinde yaşadığı bir medeniyetin toprakları üzerinde bulunduğumuzun bilincinde olarak Adıyaman ilindeki tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Güneşin en güzel doğup en güzel battığı ve farklı kültürlerin asırlardır kardeşçe bir arada yaşadığı kadim şehir" olarak anılan Adıyaman’ımızın il oluşunun 67. yıl dönümünü kutlu olsun” dedi.

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