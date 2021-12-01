Vali Çuhadar, Adıyaman’ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman’ın huzur ve barış kenti olduğunu dile getirerek açıklamalarda bulunan Vali Çuhadar, “Köklü geçmişi, zengin tarihi ve tabiat harikası güzellikleri ile Adıyaman’ımızın il oluşunun 67. yıldönümünü kutluyorum. Geçmişten gelen birikimi ile geleceğe doğru yürüyen ilimize bugüne kadar hizmet eden, gönül veren ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. hizmetinde bulunmaktan büyük bir onur duyduğum Adıyamanlı hemşerilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.