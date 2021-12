İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısı başladı

İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısında konuşan Başkan Mehmet Can Erdoğan, Adıyaman’ın il oluşunun 67. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantılarının ilk oturumu Başkan Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Adıyaman’ın 1 Aralık 1954’te il olmasıyla ilgili, “Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıl dönümünü ve tüm hemşerilerimin ve dostlarının gününü kutluyorum. Adıyaman'ın 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak Türkiye Mülki İdare kademesinde vilayet olarak yer almıştır.

Adıyaman’ın farklı kültürlerin ve huzurun başkenti, çalışkan ve mert insanların diyarı, medeniyetler beşiği, bin bir uygarlığın döşeği bir şehirdir. Adıyaman’ın çok sayıda doğal güzelliğe, tarihi şahesere, doğal tarım ürününe ve sayısız yer altı zenginliğine sahip olduğunu bir şehirdir.

Geleceği aydınlık, bir kentin insanları olarak ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz güzel ilimizin il olmasında, gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Adıyaman ilimizin il olduğundan bugüne kadar ilimize yapılan tüm hizmetlerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümetlerine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan liderliğinde hükümet kabinesine, milletvekillerimize ve bugüne kadar ilimizde görev yapan tüm valilerimize, il genel meclis başkanlarımıza, meclis üyelerimize ilimizde yapılan tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

