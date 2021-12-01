Patlayan fırınlı ocak yangına neden oldu

Adıyaman’da, bir ikametin mutfak kısmında bulunan fırınlı ocağın patlaması yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi 308 Sokak içerisinde bulunan Zeliha T’ye ait ikametin mutfak kısmındaki fırınlı ocak, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle patladı. Bir anda alevlerin mutfağı sarması üzerine aile polis ve itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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