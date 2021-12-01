Milletvekili Tutdere'den yıl dönümü kutlaması

TBMM Başkanlık Divanı ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın farklı kültürlerin ve huzurun başkenti, çalışkan ve mert insanların diyarı, medeniyetler beşiği, bin bir uygarlığın döşeği bir şehir olduğunu vurguladı.

Adıyaman’ın çok sayıda doğal güzelliğe, tarihi şahesere, doğal tarım ürününe ve sayısız yer altı zenginliğine sahip olduğunu söyleyen Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ımız Nemrut Milli Parkı, Çelikhan Yüzen Adaları, Gerger Kanyonu başta olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe, dünyada güneşin en güzel doğduğu ve battığı Nemrut Dağı'na, Cendere, Arsemia, Karakuş, Pere Antik Kenti, Besni Ören Yeri, Palanlı Mağarası gibi ismini sayamadığım tarihi şaheserlerle, Türkiye'nin en büyük açık hava müzesine sahip bir şehirdir.

Adıyaman petrol, mermer, bakır başta olmak üzere sayısız yer altı zenginliklerine; tütün, badem, üzüm, nar, dut, incir, şambayat biberi gibi çok sayıda doğal tarım ürünlerine ev sahipliği yapan, lezzetli yemeklerin, farklı kültürlerin ve huzurun başkentidir. Çalışkan ve mert insanların diyarı, medeniyetler beşiği, bin bir uygarlığın döşeği Adıyaman'ımızın il oluşunun 67'nci yıl dönümü. Tüm hemşehrilerimin ve Adıyaman dostlarının gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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