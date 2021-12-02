Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, hırsızlık için bir eve giren şüpheli, sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla gelen polisler tarafından yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 9 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Mehmet Sever'e ait evde sahiplerinin bulunmadığı sırada ses duyanlar, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen polisler, evde Y.D.'yi hırsızlık yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-12-02 12:15:45



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