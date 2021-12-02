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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Perre Antik Kent'inde Roma dönemine ait dokuma atölyesi bulundu

DHA

Perre Antik Kent'inde Roma dönemine ait dokuma atölyesi bulundu


Mahir ALAN-Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da bulunan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1700 yıllık halı dokuma atölyesi ortaya çıkarıldı.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında küçük ölçekli halı dokuma atölyesinin bulunduğunu söyledi. Daha önce bölgede boyama tekneleri bulunduğunu belirten Alkan, "Perre Antik Kenti'nde başlamış olduğumuz kazılarda 3 farklı alanda kazı çalışmaları başlamıştı. Kazı sezonun yaklaşması sonucunda 10x10 metre kare ebatlarında yapmış olduğumuz kazılarda çok ciddi bir şekilde dokuma atölyesinin varlığı tespit edildi. Bu dokuma atölyesinin varlığına ulaştık. Bunu nereden anlıyoruz; bol miktarda ağırlık taşların çıkması burada küçük ölçekli dokuma atölyesi varlığında tespit etmemize sebep oldu. Hemen bu dokuma atölyesinin varlığı daha önceki yıllarda bu alanlarda boyama teknelerini tespit etmiştik. Bu atölyenin varlığı sonucu burada dokumanın yapıldığı ve çıkan ürünlerin de burada boyandığıyla ilgili ciddi buldular elimize geçti. Aslında bu bölgenin küçük çaplı sanayi alanı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Duvar yapısı ve konut mimarisi milattan sonra 3'üncü ve 7'nci yüzyıl arasında olduğunu göz önüne alındığında günümüzde 1700 yıl ile tarihlenmektedir" dedi.
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR
2021-12-02 12:29:05

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