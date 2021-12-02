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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dağtekin’den Dünya Engelliler Günü mesajı

İHA

Başkan Dağtekin’den Dünya Engelliler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Engelli vatandaşlar için yılın 365 gününü kolaylaştırmak ve yaşanabilir kılmak için mücadele ettiklerini söyleyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Hepimiz insanız ve bundan dolayı da yine hepimiz birer engelli adayıyız. Dolayısıyla asıl engellilik hali, engeline rağmen hayata tutunma ve yaşama mücadelesi verenleri görmezden gelmektir. Engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması, onların hatırlanması ve onlara kulak verilmesi yılın sadece bir günüyle sınırlı tutulmamalıdır. Toplum olarak hepimizin bu mücadeleye her daim ortak olmamız, engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmamız ve onların sürekli yanlarında olmamız gerekiyor. Zira bu her şeyden önce insani ve vicdani bir sorumluluktur.
AK Parti olarak bugüne kadar engelli kardeşlerimize pozitifi ayrımcılık sağlayan bir çok adım ve düzenlemeler yaptık. Bilhassa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hassasiyetle üzerinde durduğu engellilerimize yönelik ilk olarak 2005 yılında çıkarılan engelliler kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atıldı.
2010 Yılında ise yapılan anayasa değişikliği ile daha da ileri giderek, engellilerle yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Türkiye genelinde olduğu gibi, Adıyaman’da da hizmete sunulan engelli yaşam merkezleri, engelli kardeşlerimizin yaşamına kolaylık sağlamış, evde bakım başta olmak üzere özel bakım ünitelerinde verilen hizmetlerle bugün engelli kardeşlerimizin mağduriyetleri büyük oranda giderilmiştir.
AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesine uygun olarak politikalar ürettik. Sosyal devlet olmanın, insanı her şeyin merkezine koymanın anlamının engelli, engelsiz vatandaşların dertleriyle dertlenmek, sorunların çözümü için gayret göstermektir. AK Parti'miz bu farkındalığı daha partinin kurulduğu ilk günlerinde ortaya koyarak açtığımız Engelliler Koordinasyon Merkezi önemli bir yer tutmaktadır. Fiziksel engelli kardeşlerimizin yaşamlarına dokunabilmek için sosyal, ekonomik ve kültürel adımlara yönelik diğer kurumlarımızla koordinasyon içerisinde adımlar atıyoruz. Engelli kardeşlerimizin istihdamlarını sağlayabilme adına hem teşkilat olarak ve hem de özel sektörde ayrımcılık sağlanmasını mümkün hale getirme gayretindeyiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde engelli insanlarımızı da yalnız bırakmadık.
Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün, hayattaki engeller gibi zihinlerdeki engellerin de kaldırılmasına ve herkesin birbiriyle sosyal empati kurmasına vesile olacağına inanıyor, engelli insanlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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