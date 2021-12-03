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Konuşmuyor ama türkü söylüyor Engelli Emine Buluş, muhteşem sesiyle okulda arkadaşlarına ve öğretmenlerine konser verdi

İHA

Konuşmuyor ama türkü söylüyor Engelli Emine Buluş, muhteşem sesiyle okulda arkadaşlarına ve öğretmenlerine konser verdi

Adıyaman’da cümle kurmada güçlük çeken ve sadece sorulan sorulara kısa cevaplar verebilen zihinsel ve bedensel engelli Emine Buluş, türküleri muhteşem yorumuyla seslendiriyor.
Her iki gözü de görmeyen ve otizmli 14 yaşındaki Emine Buluş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel eğitim okulundaki arkadaşlarına konser verdi. Hayata müzik ile tutunan ve konuşmayı pek sevmeyen Emine Buluş, internet veya televizyondan dinlediği şarkıların sözlerini ezberleyerek türküleri kendi yorumuyla seslendiriyor.
Evde sürekli müzik ile uğraşan Emine Buluş, bu kez eğitim aldığı okulda arkadaşlarına ve öğretmenlerine konser verdi. Emine Buluş'un konserine Mehmet Ülker bağlamasıyla, arkadaşları ve öğretmenleri de alkışlarıyla eşlik etti.
İki yaşından beri televizyonda çıkan şarkıları dinleyerek eşlik etmeye başlayan Emine Buluş, ayrıca darbuka, def, bağlama ve org gibi müzik aletleri de çalabiliyor.
Konuşmakta güçlük çeken Emine Buluş, türkü söylemeyi sevdiğini ifade etti.
Emine Buluş’un annesi Zeynep Buluş ise engellilere sahip çıkmak gerektiğini belirterek, “Tohum toprağa, engelli topluma emanettir. Biz toplum olarak bu özel çocuklarımızı topluma kazandırmalıyız. Müzik, Emine’nin dünyası, her şeyi, müziği çok seviyor” dedi.
Konserde hazır bulunan Eğitimci Ahmet Alaca, özel çocukların gizli yeteneklerinin olduğunu Emine Buluş ile birlikte bir kez daha gördüklerin söyledi.
Eğitimci Osman Yılmaz, “Engelli kardeşimiz Emine Buluş, bugün okulumuzda çok güzel bir konser verdi, kendisine teşekkür ederim” dedi.
Emine Buluş’a bağlamayla eşlik eden müzik eğitimcisi Mehmet Ülker, “Emine Buluş’un çok güzel bir sesi var. Bu Allah vergisi, her insandan olabilecek bir şey değil” dedi.

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