Milletvekili Fırat’tan Engelliler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Engellilik, yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu söyleyen Milletvekili İbrahim Halil Fırat, “Unutmayalım ki, her birimiz birer engelli adayı olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Bunun bilince olarak her fırsatta onları kucaklayarak, eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. AK Parti olarak hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle ve projelerle engelli vatandaşlarımızın toplum mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak, sorunlarına sahip her zaman en önemli sorumluluklarımızdan biri olmuştur. Eğitimden sağlığa ve istihdama kadar her alanda ihmal edilen engellilerimiz, AK Parti olarak göreve geldiğimizden bu yana birçok hak elde etti. Cumhuriyet tarihinde ilk defa AK Parti ile engelli aylığı, evde bakım ücretleri, vergi indirimleri ve bunun gibi birçok hizmet vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu itibarla hükumetimiz, bugün de engellilerin karşılaştığı sorunların çözümü için yeni projeler geliştirmekte, onlara yönelik atılımları öncelikleri arasında değerlendirmeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, hiçbir ferdin kendisini yalnız hissetmesine, ayrımcılığa maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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