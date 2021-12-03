Aydın’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladığını, gelecek günlerin sizlere ve tüm sevdiklerinize başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ettiğini söyledi. Milletvekili Aydın, engelli vatandaşların haklarını korumanın yanında, her türlü hukuki altyapısı hazır bulunan faaliyetlerle onların geleceğe güven ve umutla bakabilmelerini sağlamak büyük önem arz etmekte olduğunu vurguladı.

Milletvekili Aydın, “Engelli vatandaşlarımız için yasama alanında yapılan kanuni altyapı çalışmalarıyla beraber, sağlık, eğitim, iyileştirme, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü için son yıllarda icra edilenler ciddi mesafe alınmasını sağlamıştır. Bunları hepsini bir bütün olarak düşündüğümüzde, insan onuruna yakışır bir şekilde, karşı karşıya bulundukları riskleri en aza indirmek, ülkeleri için katma değer oluşturan bireyler olan engelli vatandaşlarımız için özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar en önemli vazifelerimizin başında gelmiştir. Böyle bir günde, tekrar herkesi bu konuda hassas olmaya, gayret göstermeye davet ediyor, bu vesileyle değerli engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, gelecek günlerin sizlere ve tüm sevdiklerinize başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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