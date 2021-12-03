Engelli dernekleri Engelliler Gününü basın açıklaması ile kutladı

Adıyaman Engelli Dernekleri Kalkındırma Platformu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Demokrasi Parkında düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda engelli vatandaş ile engelli dernekleri başkan ve temsilcileri katıldı.

Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasını okuyan Adıyaman Engelli Dernekleri Kalkındırma Platformu Sözcüsü Abidin Harputluoğlu, “Engelli bireyin yaşadığı sorunlar sadece kendisinin değil ailelerinin, çevrenin, toplumun kısacası bütün insanların ortak sorunudur. Engelli insanlarımızı üretebilir, en azından kendi kendine yetebilir hale getirebilmek için toplum ve birey olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Engelli kardeşlerimiz, spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Bize, yani devlete ve topluma düşen ise engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaktır. Engelli bireylere yönelik hizmetler yapılırken ve sunulurken yöneticilerin engelli haklarını gözeterek değerlendirme yapmasını istiyoruz. İş Kanunu'na göre 50'den fazla çalışana sahip özel sektör işletmelerinin çalışanlarının en az yüzde 4'ünün engelli birey olması gerekiyor. Kamu sektöründe ise engelli kontenjanı en az yüzde 5 olmasını talep ediyoruz. İlimizde yolların, kaldırımların, alt ve üst geçitlerin yapımında engellilerin erişebilirlik durumlarının göz önünde bulundurulmasını, buna göre dizayn edilmesini ve kaldırım işgallerinin sonlandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca İlimizde hizmet sağlayan toplu taşıma araçlarında görme engelli bireylere yönelik olarak ses sistemi anonsların yapılmasını ve işitme engelli bireyler için toplu taşıma araçlarında görsellerin olmasını, ses sisteminin ve görsellerin duraklara göre düzenlenmesini talep ediyoruz. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm bireyleri engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

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