Mahalleli yoğun dumandan korktu

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Adıyaman Halk eğitim Merkezi’nin bacasından çıkan yoğun dumanı gören mahalle sakinleri yangın olduğunu sandı.

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesinde bulunan Halk eğitim merkezi bacasından yoğun duman yükseldiğini gören vatandaşlar, baca yangını olduğunu sanarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek istedi. Halk eğitim merkezine gelen polis ve itfaiye ekipleri bacadan çıkan dumanın, yeni yakılan kalorifer kazanından kaynaklı olduğunu, yangın olmadığını öğrendi.

Mahalle sakinleri yangın olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

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