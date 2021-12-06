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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere çevre yönetimi semineri verildi

İHA

Öğrencilere çevre yönetimi semineri verildi

Adıyaman Belediyesi tarafından güzel bir gelecek amacıyla başlatılan Çevre yönetimi’ projesi kapsamında öğrencilere seminer verildi.
İlk olarak, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik çevreci çocuk eğitim seti hazırlatıp 6 bin öğrenciye ulaştıran Adıyaman Belediyesi, şimdi de temizlik işleri müdürlüğü tarafından hayata geçirilen çevre yönetimi semineriyle öğrencilere çevre konusunda önemli bilgiler aktarmaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü Uzmanlarından Mehmet Emin Yağımlı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin sonuncusu Hürriyet İlkokulunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminere Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da katıldı. Başkan Kılınç ve beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ile Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım’ı okul bahçesinde karşılayan Okul Müdürü Bekir Yılmaz ve Müdür Yardımcısı İsmail Yücel, okullarına yaptıkları ziyaretten ve gerçekleştirilecek olan seminerden dolayı Başkan Kılınç’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Daha sonra okulun konferans salonuna geçen heyet burada Mehmet Emin Yağımlı tarafından verilen seminere katıldı. Salona girişte öğrencilerden büyük alkış alan Başkan Kılınç, tüm öğrencileri tek tek selamladı. Konferansta öğrencilere slayt ve videolar eşliğinde çevre bilinci hakkında bilgiler veren Emin Yağımlı, dünyadaki kaynakların çok azaldığını ve bunu engelleyecek tek şeyin, çevreye karşı duyarlı olmak olduğunu dile getirdi. Ekosistem, gürültü, görüntü ve çevre temizliği konularını içeren çevre yönetimi, sıfır atık, bilinçli su tüketimi ve enerji yönetimleri anlatıldı.
Öğrencilere maske ve kalem hediye edilen seminerin sonunda, seminere katılan tüm öğrencilere çevre gönüllüsü rozeti takıldı ve çevre gönüllüsü ilan edildi.

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