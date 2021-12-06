Başkan Kılınç, AK Parti merkez ilçe yönetimiyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve yönetimiyle bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Keleş Konağında gerçekleşen programda, AK Parti merkez ilçe yönetimine Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve devam eden hizmetler ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, el birliğiyle Adıyaman’ı hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için teşkilatla uyum içerisinde çalıştıklarını dile getirdi.

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ise Adıyaman Belediyesinin çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, gayretlerinden dolayı Başkan Kılınç’ı tebrik etti.

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