Başkan Kılınç, gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu

Kocaeli'de iki işçi servisi çarpıştı: Yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski şire pazarının bulunduğu alana yapımı sürdürülen gençlik merkezinin inşaatını gezdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Bahçelievler Mahallesindeki gençlik merkezinin inşaat alanında incelemelerde bulunarak, sorumlulardan bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bahçelievler Mahallesine önemli bir eserin daha kazandırılacağını söyleyen Başkan Kılınç, incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kılınç, “Eski şire pazarı yerleşkesinde yapımı devam eden gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulunup, çevredeki vatandaş ve esnafımızı ziyaret ettik. İnşallah kısa süre içerisinde Bahçelievler Mahallemize önemli bir eser daha kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplam 2 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak olan gençlik merkezi içerisinde meslek edindirme kursları, deneyap atölyeleri, kütüphane, okuma salonu ve konferans salonu yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.