Vali Mahmut Çuhadar, il insan hakları kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 73. yıldönümü olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla il insan hakları kurulu üyeleri Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.

Valilik Makamında kabul edilen il insan hakları kurulu üyeleri, Vali Çuhadar’a çiçek takdim etti. İl insan hakları kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, kurul üyeleri ile makamında bir süre sohbet ederek, il insan hakları kurulunun Adıyaman’da gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi alıp, kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. İnsan hak ve özgürlüklerinin önemine değinen Vali Mahmut Çuhadar, “Valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkan tanıyacak ortamı oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Bu maksatla, valiliğimiz bünyesindeki il insan hakları kurulu, hak ihlaline uğramış vatandaşlarımızın başvuru ve şikayetleri için her türlü iletişim araçlarını açık tutarak, hukuki işlemlerin geciktirilmeden yapılması hususundan gereken çalışmaları hassasiyetle yerine getirmektedir. İnsan hakları evrensel beyannamesinin kabulünün 73. yılında hak ve özgürlüklerin gözetildiği, insan hakları ihlallerinin olmadığı sevgi, saygı ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm vatandaşlarımızın ve tüm insanlık aleminin 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutluyorum” diye konuştu.

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