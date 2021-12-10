Bebeğini diri diri gömmeye çalışan anne ve anneannenin cezası bellli oldu Anneye 10, anneanneye ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bebeğini diri diri gömmeye çalışan anne ve anneannenin cezası bellli oldu Anneye 10, anneanneye ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İHA

Bebeğini diri diri gömmeye çalışan anne ve anneannenin cezası bellli oldu Anneye 10, anneanneye ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adıyaman’da geçen yıl diri diri mezara gömülen ve lise öğrencilerinin ağlama sesi duyması üzerine ortaya çıkan olayla ilgili tutuklu yargılanan anne ve anneannenin cezası belli oldu.
Adıyaman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci celsesinde karar çıktı. Mahkeme heyeti, bebeği diri diri gömmeye çalışan anne Gülçin Erdal’a 10, anneanne Ülkü Erdal’a ise 15 yıl hapis cezası verdi. Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan sanıklar için savcılık, "Kendini savunamayacak durumda bulunan alt soydan çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Sanıklar amaçlarının bebeği öldürmek olmadığını belirterek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti savunmalardan sonra kararını verdi. Anne Gülçin Erdal’a, 10 yıl, anneanne Ülkü Erdal’a ise 15 yıl hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?
Olay, 26 Eylül 2021 tarihinde Adıyaman Belediyesi eski Mezarlığında meydana gelmişti. Lise öğrencileri ağlama sesini duyup toprağa yarı gömülü şekilde buldukları bebeği mezardan çıkararak durumu yetkililere bildirmişti. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süre tedavisi yapılan bebek, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise anne ve anneanneye mahkeme heyeti tarafından olayın yaşandığı mezarlıkta keşif yaptırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahta’da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Kahta’da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi
Tırın çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Tırın çarptığı yaya yaralandı
Vali Mahmut Çuhadar, il insan hakları kurulu üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar, il insan hakları kurulu ...
Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu
YEREL HABERLER Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu
Kahta’da okul önlerinde polisten sıkı denetim
YEREL HABERLER Kahta’da okul önlerinde polisten sıkı denetim
Bilek güreşi yarışmaları sona erdi
YEREL HABERLER Bilek güreşi yarışmaları sona erdi
Başkan Kılınç, gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, gençlik merkezi inşaatında ...
Adıyaman’da 7 yeni uzman hekim hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 7 yeni uzman hekim hasta kabulüne başladı
Kahta Belediyesi’nden camilere hijyen desteği
YEREL HABERLER Kahta Belediyesi’nden camilere hijyen desteği
Başkan Dağtekin’den, Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den, Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Milletvekili Tutdere eksik spor tesislerinin tamamlanmasını istedi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere eksik spor tesislerinin ...
Çelikhan Akdağ’a ilk kar düştü
YEREL HABERLER Çelikhan Akdağ’a ilk kar düştü
Sincikli öğrenciler İspanya’da
YEREL HABERLER Sincikli öğrenciler İspanya’da
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Yol kenarında lastiği değiştirilen araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yol kenarında lastiği değiştirilen araca çarptı: 1 ...
Kasım ayında Adıyaman Havalimanı’nda 149 uçuş gerçekleşti
YEREL HABERLER Kasım ayında Adıyaman Havalimanı’nda 149 uçuş ...
Vali Çuhadar’ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar’ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ...
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman´da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman´da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kış Spor Okullarında eğitimler başladı
YEREL HABERLER Kış Spor Okullarında eğitimler başladı
Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi
Adıyaman Belediyesi işçileri için zam görüşmeleri başladı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi işçileri için zam görüşmeleri ...
Kaymakam Ayrancı köyde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Ayrancı köyde incelemelerde bulundu
Adıyaman'da ilk kez çocuk nefroloji uzmanı atandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da ilk kez çocuk nefroloji uzmanı atandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.