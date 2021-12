Uslu ve Turgut aileleri arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Adıyaman’da 2 hafta önce Uslu ve Turgut aileleri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu aralarına husumet giren iki aile, Vali Mahmut Çuhadar, il protokolü ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı.

Vali Mahmut Çuhadar, iki ailenin büyükleri olan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve ailesi ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve ailesini valilik makamında topladı.

Valilik makamında düzenlenen barış programına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, bazı STK başkanları, işadamları ve kanaat önderleri ile Uslu ve Turgut ailesinin fertleri katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrası yapılan olumlu görüşmeler sonucunda Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolü, her iki aileye de gerginliği fazla tırmandırmadan küskünlüğe son vermelerini istedi.

Görüşmeler sonucunda Uslu ve Turgut ailesi fertleri el sıkışarak gerginliğe son verdi.

Uslu ve Turgut ailesine gösterdikleri bu olumlu iradeden dolayı teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, “Bugün, yaklaşık 15 gün önce ilimizde yaşanan ve kimsenin arzulamadığı üzücü bir olayı sonlandırmak, Uslu ve Turgut aileleri arasında sulh ve barışı sağlamak için bir araya geldik. Öncelikle bu barışın sağlanmasına ön ayak olan ve barıştan yana olumlu irade koyan Turgut ailesinin büyüğü Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’a ve Uslu ailesinin büyüğü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu’ya çok teşekkür ediyorum. Her iki ailemiz de bu barışı seçerek gençlere örnek oldu. Bugün burada atılan bu adımın iki ailemiz arasında ebedi sürecek bir barışın önemli bir ayağı olmasını temenni ediyorum. Gereken olgunluğu göstererek bu husumete son verdikleri için de iki ailenin ileri gelenlerini canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğinizi hiç bir zaman bozmasın” dedi.

Barışın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren her iki ailenin fertleri de barışın sağlanmasına katkıda bulunan Vali Mahmut Çuhadar’a, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik’e, kanaat önderlerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Valilik Makamında gerçekleşen barış programı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından Kur'anı Kerim okunması ve yapılan duaların ardından Turgut ve Uslu ailesi büyüklerinin el sıkışması ve verilen barış yemeğiyle son buldu.

